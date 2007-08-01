Ющенко не потерпит политических истерик

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает государственные органы, правоохранительные структуры и политические силы обеспечить соблюдение прав и свобод украинских граждан в избирательное время.

Об этом говорится в заявлении главы Украинского государства.

«Накануне официального начала избирательной кампании в Украине я решительно призываю все государственные органы, правоохранительные структуры и политические силы проявить повышенную ответственность в деле соблюдения прав и свобод украинских граждан», - отмечает Президент Украины.

И подчеркивает, что «избирательный процесс должен пройти спокойно, демократически и цивилизованно». При этом глава государства гарантирует честный характер переизбрания парламента. Он отмечает, что соответствующие государственные институту и силовые ведомства не должны стать заложниками политических процессов.

«Хочу верить, что участники избирательной гонки будут вести честное политическое соревнование. Использование «черных технологий» должно обернуться общественным приговором для их заказчиков и исполнителей. Люди ожидают от украинских политиков не сведения взаимных счетов, а реальной программы работы», - подчеркивает глава государства.

Он жестко требует «от правоохранительных органов эффективных действий для поддержания общественного спокойствия и безопасности, недопущения малейших посягательств на мир и стабильность в стране, предотвращения и оперативного исправления каких-либо нарушений избирательного законодательства».

«Вместе со всем обществом надеюсь, что судебная ветвь власти продемонстрирует непредвзятость, объективность и способность эффективно стоять на страже закона», - отмечает В.ЮЩЕНКО.

«Уже сейчас меня остро беспокоят случаи разбойных нападений на представителей средств массовой информации и признаки запугивания журналистов и издателей. Резкий и немедленный отпор таким действиям должны дать и правоохранительные структуры, и самые широкие общественные круги», - отмечает глава государства и предупреждает «о неприемлемости раздувания в Украине политических истерик вокруг внешнеполитического выбора, национальной безопасности и гуманитарной политики». «Спекуляции на эти темы являются особенно опасными, а следовательно, должны получить быструю и адекватную государственную реакцию», – отмечает Президент.

«Избирательный процесс – это время особенной, двойной ответственности государственных деятелей, членов правительства и политических лидеров», - подчеркивает В.ЮЩЕНКО.

Глава государства призывает всех участников избирательного процесса к ответственности перед людьми и прямо предостерегает от каких-либо действий, которые могут негативно повлиять на состояние гражданских свобод в Украине, на общую ситуацию в государстве, на эффективное функционирование избирательных комиссий и органов власти..

«Верю, что досрочные парламентские выборы принесут Украине положительные изменения, и как глава государства я имею твердое намерение сделать все возможное для их реализации». – подчеркивается в заявлении.