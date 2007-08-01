Янукович сказал, что не успокоится

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что все обещания, которые были даны правительством народу, будут выполнены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил в своем заключительном слове, выступая на заседании Кабинета министров.

При этом премьер отметил, что итоги первого, довольно сложного полугодия, в течение которого правительство возобновляло утраченные позиции, будет тоже не простым. По его словам, у правительства на сегодняшний день есть достижения, но успокаиваться на этом не стоит, поскольку много над чем надо работать.