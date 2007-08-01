Мороз запретил всем даже ”чистить политических оппонентов”

Председатель Верховной Рады 5 созыва Александр МОРОЗ, выступая на сегодняшнем расширенном заседании Кабмина, заявил, что не даст подтасовать результаты выборов.

По его словам, после выборов уже ничего не изменится, закрепится «то содружество политических сил, которое сегодня есть…» «Мы не дадим подтасовать результаты выборов. Не дадим!», - заявил А.МОРОЗ.

Он подчеркнул, что причиной объявления досрочных выборов на самом деле является не переход депутатов из фракции во фракцию. А.МОРОЗ призвал не ссориться участников политического процесса, «не сводить счета, и не чистить политических оппонентов».

При этом А.МОРОЗ высказал опасение, что динамика позитивных изменений в стране после выборов может быть сломлена.