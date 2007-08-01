Люди Мороза будут судиться с Ющенко

Социалистическая партия Украины намерена обратиться в Конституционный суд по поводу очередного указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочных парламентских выборах. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады V созыва от СПУ Ярослав МЕНДУСЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, по словам Я.МЕНДУСЯ, “4-й Указ Президента – это продолжение порочной и опасной практики попрания Основного Закона, попытка любой ценой, невзирая на интересы граждан и государства, достичь своей основной цели: возврата диктаторских полномочий Леонида Кучмы”.

Я.МЕНДУСЬ заявляет, что намерена последовательно бороться против попыток вернуть страну во времена кучмизма.

«У меня нет сомнений в том, что В.ЮЩЕНКО придется отвечать за правовой беспредел, который навязывается обществу. А поскольку СПУ - сторонник правового подхода, то мы намерены инициировать обращение в КС по поводу очередного антиконституционного деяния Президента», - подчеркивает Я.МЕНДУСЬ.

Как сообщал УНИАН, глава государства своим указом от 31 июля внес технические изменения в свой последний указ о назначении досрочных парламентских выборов. Указ был подписан 31 июля, а сегодня он опубликован в официальном вестнике Президента. Таким образом, этот указ вступает в силу с сегодняшнего дня. По словам заместителя главы Секретариата Марины СТАВНИЙЧУК, издание нового указа связано с тем, что в соответствии с нормами законов досрочные парламентские выборы должны состояться через 60 дней после решения Президента о роспуске парламента. Также М.СТАВНИЙЧУК отметила, что целью издания нового указа является согласование вопросов, которые были возникли в связи с неоднозначностью начала избирательного процесса. Теперь, по словам М.СТАВНИЙЧУК, новым указом четко определена дата начала избирательного процесса и закреплено, что он начинается 2 августа.