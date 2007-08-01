Коммунистов устроил последний указ Ющенко

Коммунистическая партия Украины идет на досрочные парламентские выборы 30 сентября. Об этом РБК-Украина заявил народный депутат V созыва Леонид Грач. "Коль уж указ есть, и этим указом подтверждается дата проведения внеочередных выборов 30 сентября, мы завтра проводим съезд, утверждаем список и будем готовы воевать с действующим режимом парламентски-политическим путем", - добавил он.

В то же время, комментируя обнародованный сегодня указ Президента от 31 июля, подтверждающий проведение досрочных выборов 30 сентября 2007 г. представитель КПУ отметил, что Виктор Ющенко этим документом подтвердил свою несостоятельность как гаранта Конституции. "Он черным по белому написал, что предыдущие указы были антиконституционными", - подчеркнул Л.Грач. Кроме того, указ Президента, по его словам, подтвердил, что "насилие, которое осуществило руководство "Нашей Украины" и БЮТ над более чем 150 депутатами, заставив их сложить полномочия", имело место быть. "Это принципиально важно – мировое сообщество должно увидеть, что по существу конституционного кризиса до сложения полномочий депутатами от БЮТ и "Нашей Украины" не было", - добавил Л.Грач. В то же время представитель КПУ отметил, что последний из указов Президента о назначении досрочных выборов является "наиболее легитимным", поскольку после совершенного "политического и правового насилия" над депутатами "они получили право говорить о том, что парламент неполномочен".

РБК-Украина