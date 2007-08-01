Морозу надоела грызня

Глава Верховной Рады пятого созыва Александр Мороз резко критикует появление еще одного указа президента о старте избирательного процесса досрочных выборов.

Об этом он заявил на расширенном заседании Кабинета министров в среду.

По словам Мороза, "уже все поняли", что предпосылкой досрочных выборов стал не переход депутатов из фракции в фракцию и очередным подтверждением этого есть издание нового указа президента, "где вспомнилось через полгода после первого указа, что надо записать неполномочность ВР как основание (для выборов)".

"А что было раньше? А то, что с 2 апреля президент не брал на подпись законы? А то, что после 5 июня не подписаны 25 законов, в том числе закон о закупках, о котором вы все говорили?", - спросил глава ВР пятого созыва.

"Или, может, в Конституции записано право президента определять неполномочность парламента и ссылаться на это задним числом?", - добавил он.

"Я хотел бы, чтобы сознательно к этому отнеслись, так как мы заиграемся очень далеко", - заявил Мороз.

Он также в очередной раз подчеркнул, что государству необходима стабильность и системные изменения:

"Не надо заниматься грызней, которую мы сегодня наблюдаем раз в раз через СМИ, через неуклюжую рекламу, которая сегодня заполнила всю страну. К делу – тогда будут появляться успехи".

Украинская правда