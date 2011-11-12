Янукович выступит на праздновании 200-летия Вроцлавского университета

Во вторник, 15 ноября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит Республику Польша, где проведет встречу с Президентом этой страны Брониславом КОМОРОВСКИМ и Федеральным президентом ФРГ Кристианом ВУЛЬФОМ.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом информировал глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.

В рамках пребывания Президента Украины во Вроцлаве будут обсуждаться отношения нашего государства с Польшей и Германией.

«Принимая во внимание текущее председательство Польши в Европейском Союзе, очевидно, что особое внимание будет уделяться, прежде всего, вопросу подписания в конце года Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом», – подытожил С.ЛЕВОЧКИН.

По его словам, также В.ЯНУКОВИЧ вместе с Б.КОМОРОВСКИМ и К.ВУЛЬФОМ примет участие в праздновании 200-летия Вроцлавского университета. С.ЛЕВОЧКИН отметил, что участие В.ЯНУКОВИЧА в этом мероприятии не случайно, ведь Вроцлавский университет тесно связан с Украиной. После Второй мировой войны его преподавательский состав был сформирован за счет польских научных деятелей Львовского университета. Сегодня во Вроцлавском университете учатся украинские студенты; у заведения налажены партнерские отношения с Львовским национальным университетом имени Ивана Франко.

Как сообщал УНИАН, на торжествах во Вроцлавском университете В.ЯНУКОВИЧ выступит с речью.