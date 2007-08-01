Янукович считает, что день его назначения останется в истории

Правительство выполнило принятую программу антикризисных действий. Об этом, открывая заседание Кабинета министров, на котором подводятся итоги социально-экономического развития Украины в первом полугодии, заявил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер также отметил, что 4 августа исполняется ровно год с того дня, как правительство начало работать под его руководством.

Этот день, по словам В.ЯНУКОВИЧА, останется в украинской истории, как день утверждения нового конституционного порядка – парламентско-президентской модели власти, которая сделала реальным народовластие «и окончательно поставила точку на авторитарном наследии».

И с августа 2006 года, по словам премьер-министра, стало возможным создание ответственной власти, способной взять на себя проведение социальных, экономических и политических реформ, необходимых Украине. Впервые украинская власть была готова разделить политическую ответственность с законодательной властью и Президентом, и опиралась на поддержку большинства избирателей, отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Конституционная реформа, по мнению премьера, благодаря которой стали возможны эти изменения, стала важным шагом на пути к приведению Основного Закона Украины и всего законодательства в соответствие с европейскими и мировыми демократическими стандартами.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что антикризисная программа была полностью выполнена за 5 месяцев. Одним из первых шагов в направлении стабилизации, по его словам, было наведение порядка в государственных финансах. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что темпы экономического развития за 5 месяцев составили 8,3%, что обеспечило годовой уровень роста ВВП на 7%, что почти в 3 раза больше аналогичного показателя за 2005 год.

Заседание проходит в расширенном составе. Кроме представителей правительства, присутствуют губернаторы, представители других государственных структур и председатель Верховной Рады Украины 5-го созыва Александр МОРОЗ.