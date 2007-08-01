Янукович признал: до победы над коррупцией «еще далеко»

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на сегодняшнем расширенном заседании правительства заявил о том, что в регионах уровень коррупции «очень большой».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам премьера, «у меня есть много критических замечаний к губернаторам и другим местным руководителям, но я сегодня этого делать не буду. Мы постоянно с вами в диалоге и будем дальше продолжать работу».

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в дальнейшем правительство и губернаторы будут строить добрые партнерские отношения, и выразил надежду, что в ближайшее время будут подписаны соглашения правительства со Львовской и Донецкой областями.

Также В.ЯНУКОВИЧ констатировал, что до победы в борьбе с коррупцией в сфере государственного управления «еще далеко».