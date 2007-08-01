Правительство тоже уже не антикризисное?

Правительство выполнило принятую программу антикризисных действий. Об этом, открывая заседание Кабинета министров, на котором подводятся итоги социально-экономического развития Украины в первом полугодии, заявил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер также отметил, что 4 августа исполняется ровно год с того дня, как правительство начало работать под его руководством.

Заседание проходит в расширенном составе. Кроме представителей правительства, присутствуют губернаторы, представители других государственных структур и председатель Верховной Рады Украины 5-го созыва Александр МОРОЗ.