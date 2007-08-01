Правительство тоже уже не антикризисное?
11:23, 01 августа 2007Политика
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Скоро Янукович отпразднует год при власти
Правительство выполнило принятую программу антикризисных действий. Об этом, открывая заседание Кабинета министров, на котором подводятся итоги социально-экономического развития Украины в первом полугодии, заявил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.
Как передает корреспондент УНИАН, премьер также отметил, что 4 августа исполняется ровно год с того дня, как правительство начало работать под его руководством.
Заседание проходит в расширенном составе. Кроме представителей правительства, присутствуют губернаторы, представители других государственных структур и председатель Верховной Рады Украины 5-го созыва Александр МОРОЗ.
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