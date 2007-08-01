За избирательной гонкой будут наблюдать 60 людей ОБСЕ

ОБСЕ завершает подготовку к отправки в Украину первой группы наблюдателей за досрочными парламентскими выборами.

Об этом сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в Варшаве.

В частности, прибытие группы в Киев запланировано на 10 августа. Предусматривается, что с середины августа и до дня выборов 30 сентября в Украине будут работать 60 долговременные наблюдателей от ОБСЕ.

По словам старшего советника по вопросам выборов Жиль САФИ, 30 групп по два человека разъедутся по всем регионам Украины. Он отметил, что непосредственно перед голосованием в Украину должна прибыть основная группа наблюдателей от ОБСЕ – около 600 человек. Окончательный персональный состав миссии, отметил Ж.САФИ, будет сформирован в ближайшие дни. Кроме того, по его словам, пока не определено, кто возглавит избирательную миссию ОБСЕ в Украине.

По словам Ж.САФИ, тот факт, что Украина впервые проводит досрочные парламентские выборы, не повлияет на работу наблюдателей. Одной из центральных задач миссии он назвал проверку выполнения Украиной рекомендаций, высказанных ОБСЕ после парламентских выборов 2006 года, в том числе относительно регистрации и списков избирателей. Ж.САФИ отметил, что ОБСЕ также будет интересовать, как на избирательный процесс повлияют изменения избирательного законодательства, принятые Верховной Радой в начале июня.