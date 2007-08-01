Коммунисты готовы стать ”прикосновеными”

Коммунистическая партия Украины проголосует за изменения в Конституцию относительно отмены неограниченной депутатской неприкосновенности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, об этом во время рабочей поездки в Ривненскую область заявил первый заместитель председателя Верховной Рады V созыва, член Компартии Адам МАРТЫНЮК.

В то же время он заметил, что неприкосновенность – это особенность привлечения народных депутатов к ответственности только при согласии Верховной Рады, но не было ни одного случая, чтобы парламент не дал такого согласия.

Первый вице-спикер также отметил, что “для восстановления социальной справедливости в Украине должна быть установлена диктатура закона, чтобы он был одинаковым для всех”.

Кроме того, А.МАРТЫНЮК отметил, что расклад политических сил в парламенте после внеочередных выборов почти не изменится, а, следовательно, будет утвержден такой же состав правительства.