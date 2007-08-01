Черновецкий отгородился от Ющенко... табличкой (фото)

Вчера на здании столичной мэрии появилась новая табличка, которая уточняет название КГГА.

Раньше на сером фоне красовался текст - "Киевская городская государственная администрация", теперь к этой фразе добавилась еще одна: "Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация)". Уточнение появилось неспроста, пишет Сегодня.

Издание напоминает, что 24 мая депутаты Киеврады решили утвердить структуру и состав своего собственного исполнительного органа - КГГА. Оппозиция тогда пояснила, что появление такого уточнения стало необходимо Леониду Черновецкому из-за возможного появления Указа президента о назначении нового председателя КГГА (мэра глава государства снять не может, поскольку его выбирают горожане, а вот по второй должности, которую автоматически занимает выигравший мэрские выборы человек, возникали вопросы, - Авт.). Представители промэрского большинства подчеркнули, что КГГА всегда была исполнительным органом согласно закону о столице и решению Конституционного Суда, но все же лучше это еще раз уточнить, показав Ющенко, что снять главу исполнительного органа он не имеет права, поскольку он ему напрямую не подчиняется. Кроме того, "возглавлять исполком Киевского горсовета может только Киевский городской председатель, который единолично является и председателем исполкома, и председателем Киеврады, мэром города Киева", - пояснил суть принятого решения секретарь Киеврады Олесь Довгий.