Балога хорошо подумал и... не послушался Ющенко

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА сегодня сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам руководителя Секретариата Президента, на седьмом месте в избирательном списке блока «Наша Украина – Народная самооборона» будет другой кандидат в народные депутаты. «В свое время Президент Виктор ЮЩЕНКО делегировал меня в мегаблок под седьмым номером. Однако, хорошо подумав и тщательным образом взвесив все обстоятельства, я решил освободить эту позицию в списке для другого политика из демократического лагеря. Считаю это верным шагом», - отметил В.БАЛОГА.

Он также выразил уверенность, что блок «Наша Украина – Народная самооборона» сформирует крепкую, эффективную и яркую избирательную команду, которая обеспечит победный результат голосования 30 сентября. «В Верховной Раде будет создана демократическая, патриотическая фракция, свободная в своих действиях от любых мотивов, кроме профессиональной законодательной работы в интересах народа. Важно, чтобы парламент пополнился новыми политическими фигурами. В новом составе Верховной Рады они будут иметь возможность укрепить свой опыт работы в русле ответственной политики. Такой подход полностью разделяет глава государства, в конечном итоге, он согласился, чтобы на седьмой позиции в списке мегаблока избиратели увидели другую фамилию», - отметил глава Секретариата Президента.

Также В.БАЛОГА заявил, что никто из нынешних работников Секретариата не будет баллотироваться на выборах 30 сентября: «В избирательных списках точно не будет ни одного сотрудника возглавляемого мной учреждения. Это – единодушное решение, а не принуждение. Каждый, кто сейчас работает в Секретариате, осознает необходимость продолжать эту сложную административно-управленческую работу по обеспечению конституционных полномочий главы государства».

Руководитель Секретариата отметил, что будет продолжать работать на занимаемой должности, пока в этом будет заинтересован Президент. «В настоящее время еще есть много дел, которые должна завершить группа топ-менеджеров Главы государства, пришедших на Банковую, 11 меньше года назад. Кроме того, уже готовятся новые решения, необходимые обществу и стране. Впереди – время масштабных доктрин и смелых проектов. Моя задача заключается в сохранении непременно высокого коэффициента эффективности Секретариата Президента», – подчеркнул В.БАЛОГА.

Кроме того, по его мнению, отказ от баллотирования в Верховную Раду сотрудников президентского Секретариата делает бессмысленными всевозможные упреки в применении административного ресурса с его стороны. «Теперь ни мои коллеги, ни я лично не нуждаюсь даже гипотетически в этом. Следовательно, «Наша Украина – Народная самооборона» отвела от себя последние фантастические подозрения», – отметил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата Президента подчеркнул, что и в дальнейшем активно будет работать на партийной работе. Одной из ближайших своих задач он видит создание вместе с партнерами по демократическому лагерю единой политической силы на основе партий, которые сформировали мегаблок. «Это серьезный, достойный вызов. Мы ставим перед собой высокую цель – объединение всех патриотических демсил, которые совместно предложат Украине новую идеологию, программу развития и процветания. Работать над этим следует, среди прочего, и из внепарламентских платформ», – акцентировал В.БАЛОГА.