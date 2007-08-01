У Тимошенко будет свой ”транзитный сервер”

Блок Юлии Тимошенко будет вести параллельный подсчет голосов на досрочных парламентских выборах.

Об этом заявил член политсовета партии "Батькивщина", народный депутат Верховной Рады 5-го созыва Валерий Камчатный.

"Этот проект будет называться "Честные выборы", - заявил он на пресс-конференции в Харькове во вторник, сообщает Украинская правда.

По словам Камчатного, данный проект позволит противостоять возможным попыткам фальсификации.

Он отметил, что контроль за подсчетом голосов БЮТ будет осуществлять собственными силами, без привлечения других партий и блоков, участвующих в выборах.

По словам депутата, блок хорошо подготовлен к выборам и будет иметь своих представителей на всех участках.

При этом Камчатный выразил уверенность, что таким образом БЮТ будет располагать результатами голосования быстрее, чем Центризбирком.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какой результат БЮТ намерен показать на выборах в Харьковской области, Камчатный сказал: "Нас устроит результат в 20% голосов".

Он также сообщил, что в области, в частности, в самом Харькове, Изюме, Двуречном и Валках (райцентры Харьковской области) уже состоялись первые собрания инициативных групп по созыву инициируемого БЮТ референдума о модели государственного устройства Украины.

По мнению представителя БЮТ, с помощью такого опроса можно будет выяснить точку зрения населения на основные проблемные вопросы государственного устройства, после чего профильные специалисты должны будут разработать новые законы, в том числе Конституцию Украины.