Литвин уже готовится к большим дискуссиям в парламенте

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что во время ратификации соглашения о зоне свободной торговли в рамках СНГ в парламенте развернется большая дискуссия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам в Санкт-Петербурге.

В.ЛИТВИН напомнил, что передал в правительство официальное обращение относительно предоставления официального документа по этому вопросу.

«Я так понимаю, что в парламенте вокруг него будут разворачиваться острые дискуссии, при этом в текст и содержание мало будут вникать», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что, по установившейся практике, правая часть сессионного зала ВР выступает за принятие какого-либо документа, в котором фигурируют слова «НАТО» и «Европейский Союз», а часть левой стороны зала выражает предостережения.

«Если в документе есть слово «СНГ» или «Россия», то торжествует левая часть зала, а из правой части поднимается волна сопротивления, а сама суть значения не имеет», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что украинские политики живут по заранее сформированным для себя стереотипам.