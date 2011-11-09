Защита: Тимошенко встретит Новый год дома, если на это будет воля Януковича

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сможет встретить Новый год дома только в случае, если на это будет воля действующего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве после посещения Ю.ТИМОШЕНКО в СИЗО заявил ее адвокат Сергей ВЛАСЕНКО, комментируя информацию, которая появилась в одной из польских газет, что экс-премьер может быть освобождена из-под стражи до Нового года.

«Дело ТИМОШЕНКО полностью политически мотивировано… Поэтому решение вопроса ТИМОШЕНКО абсолютно и полностью зависит от одного человека, и фамилия этого человека не КИРЕЕВ, а Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, «в зависимости от желания Виктора ЯНУКОВИЧА будет решено это дело».

«А возможностей и механизмов для этого есть множество, начиная от решения Апелляционного суда, которое, поверьте, будет на сто процентов согласовано с Администрацией Президента, или путем декриминализации 364-й, 365-й статей Уголовного кодекса», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 ноября, польское издание «Газета Выборча», ссылаясь на источники в Администрации Президента Украины, написала, что Ю.ТИМОШЕНКО могут освободить из-под стражи до 20 декабря.

В частности, издание пишет о существующем плане освобождение из-под стражи Ю.ТИМОШЕНКО до 20 декабря. При этом газета напоминает, что на 19 декабря запланировано саммит Украина – ЕС в Киеве.

«Рождество, конечно, она сможет встретить дома», - говорит человек, связанный с Администрацией Президента Украины. Но не может дать голову на отсечение, что этот план будет реализован, потому что некоторые люди в непосредственной близости от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА считают, что Ю.ТИМОШЕНКО должна сидеть, даже ценой ухудшения отношений с Западом», - пишет издание.

Собеседник газеты отмечает, что в данном случае не будет задействован такой механизм освобождения, как амнистия, поскольку для этого нужно соответствующее обращение Ю.ТИМОШЕНКО к главе государства. Не будет задействовано, по словам собеседника газеты, и механизм вынесения оправдательного приговора и Апелляционным судом, поскольку он, согласно действующему в настоящее время законодательству, не может этого сделать. «Единственный способ выхода из тюрьмы бывшего премьер-министра - это принятие поправок в Уголовный кодекс таким образом, чтобы удалить статью, по которой она была осуждена», - рассказал он. «После принятия новой редакции Кодекса парламентом Ю.ТИМОШЕНКО может выйти на свободу на следующий день», - добавил собеседник «Газеты Выборчей».