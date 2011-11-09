Чернобыльцы стали под флаги Ляшко

У Дома правительства собрались около 300 чернобыльцев, которые требуют сохранения их пенсий на уровне 6-10 минимальных, как предусмотрено законом.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держат флаги Радикальной партии Олега ЛЯШКО.

Они требуют проведения переговоров с представителями власти, но чиновники к протестующим пока не выходили.

Перед участниками акции выступил народный депутат Украины О.ЛЯШКО. В своем выступлении он призвал премьер-министра Николая АЗАРОВА выйти к чернобыльцам и «рассказать, как можно прожить на пенсию в размере 800 грн.».

Акция проходит без инцидентов, порядок обеспечивают около ста работников милиции.