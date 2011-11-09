Наливайченко говорит, что заявления Тигипко - лицемерие чистой воды

Власть не имеет права сокращать социальные выплаты для чернобыльцев и других незащищенных категорий граждан, пока сохраняются существующие привилегии для высокопоставленных лиц, а миллиарды бюджетных средств разворовываются в результате коррупции в системе государственных закупок, заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, по его словам, заявления вице-премьера Сергея ТИГИПКО о том, что у государства нет средств на социальные выплаты и повышение прожиточного минимума, - «чистой воды лицемерие на фоне неконтролированных растрат бюджетных средств чиновниками через тендерные процедуры, в частности, приобретение товаров и услуг у одного участника».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО обратил внимание на то, что, по официальным данным Счетной палаты Украины, в 2010 году по неконкурентной (коррупционной) процедуре были проведены почти 63% государственных закупок. При этом, если средняя стоимость одной закупки, осуществленной на конкурентных основах, составляла 1,5 млн. грн., то средняя стоимость одной закупки, проведенной на неконкурентних основах, - 51 млн. грн.

По заключению Главного контрольно-ревизионного управления Украины, потери бюджета от применения коррупционных тендерных схем в прошлом году составляли более 10 млрд. грн., а по оценкам экспертов «Transparency International», госбюджет ежегодно теряет около 3 млрд. евро.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что тендерная коррупция съедает бюджетные средства, которые должны были бы пойти на финансирование социальных программ, наполняя карманы узкой прослойки чиновников на центральном и региональном уровнях.

«Такая ситуация абсолютно устраивает нынешнюю властную команду», - сказал председатель политсовета «Нашей Украины».

На это указывают как недавно принятый новый закон о госзакупках, который существенно расширяет возможности для коррупционных злоупотреблений, так и отсутствие реального противодействия правоохранительных органов тендерным хищениям, отметил он.

«В конечном итоге, достаточно ознакомиться с данными официального вестника госзакупок и независимого сайта «Наши деньги» для того, чтобы убедиться, что соучастниками тендерного заговора являются многие государственные служащие и народные депутаты, которые на телекамеры рвут на себе рубашку за народ», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он отметил, что уничтожение коррупционных схем в сфере госзакупок является первоочередным шагом для наведения порядка в государстве и эффективного использования бюджетных средств в интересах граждан.