Лидер крымского Руха о Фрейде, кнопкодавах и навязанном "губернаторе"

Лидер крымской организации Народного Руха Украины, депутат Верховной рады Крыма (фракция "Курултай-Рух") Леонид ПИЛУНСКИЙ увидел в процессе назначения экс-министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА председателем Совета министров АРК признаки потери демократии.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом Л.ПИЛУНСКИЙ заявил журналистам в Симферополе.

"Даже несколько человек оговорились так, по Фрейду, говорили, что его (А.МОГИЛЕВА) уже назначили, потом, правда, поправлялись. Вот это вот "назначили" - мы медленно уходим от демократии, попадаем в ситуацию, когда нам назначают губернатора. Я вас поздравляю всех с новым губернатором", - сказал политик.

Он считает, что в ВР Крыма царит атмосфера "великого кнопкодавства".

"Нам говорят, другой МОГИЛЕВ к нам приехал, ну, может быть, в таком случае нужно оставить какой-то зазор для того, что вести какие-то договоренности. Вот поэтому мы и не голосовали", - отметил Л.ПИЛУНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 7 ноября дал согласие на назначение А.МОГИЛЕВА председателем Совета министров АРК, уволив его с должности главы МВД, которую тот занимал с марта прошлого года.

Верховная рада Крыма 8 ноября утвердила А.МОГИЛЕВА премьером автономии голосами 76 из 80 депутатов, принимавших участие во внеочередной сессии. Всего в ВР Крыма 100 парламентариев.