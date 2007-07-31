В Секретариате Ющенко экономикой от Януковича довольны

Секретариат Президента Украины положительно оценивает работу правительства Виктора ЯНУКОВИЧА в экономическом направлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Он отметил, что макроэкономические показатели за 1-е полугодие «достаточно хорошие» по сравнению с показателями стран СНГ.

«Экономика Украины остается сильной, темпы реального роста ВВП за полугодие 7,9% превышают значение за последние 7 лет в Украине, по странам СНГ в среднем это 8%», - сказал А.ШЛАПАК.

Радуют Секретариат и темпы роста производства промышленной продукции в Украине - 12,1%, а в СНГ - 8%, розничного товарооборота в Украине - 125,8%, а в СНГ - 115%. «Рост промпроизводства и торговли были теми локомотивами, которые в основном стали причиной роста ВВП», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Он отметил стабильность ситуации на финансовых рынках и то, что удалось существенно - на 3,6 млрд. долл. пополнить валютные резервы НБУ. «Не сбавляют кредитной активности украинские банки. И если общая кредитная активность в 1-м полугодии увеличилась на 28,7%, то важно, что инвестиционные вложения растут значительно большими темпами - почти 35%», - отметил А.ШЛАПАК, добавив, что остается высоким доверие населения к банковской системе - за 6 месяцев объем срочных депозитов физических лиц увеличился почти на 28% и достиг 98 млрд. грн.

Также позитивом в работе правительства А.ШЛАПАК назвал ход выполнения бюджета, подчеркнув, что его дефицит остается «на приемлемом уровне».

А.ШЛАПАК отметил, что в 2007 году «порадовали нас наши финансовые рынки», впервые украинское предприятие торговалось на первой площадке Лондонской фондовой биржи. «Там еще не было ни одного предприятия СНГ», - подчеркнул А.ШЛАПАК. Он также отметил рост показателя ПФТС в 2007 году почти в 2 раза.

Секретариат Президента также отмечает то, что экономика Украины «достаточно спокойно» выдержала энергетический удар, сохраняет стабильную работу ТЭК и ЖКХ.

«Вывод - Украина по темпам экономического развития остается одной из ведущих европейских стран с колоссальным дополнительным экономическим потенциалом», резюмировал А.ШЛАПАК, добавив, что Украина остается привлекательной страной в экономическом плане.