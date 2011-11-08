Королевская рассказала, как власть «прессует» ее мужа и друзей

Мы имеем дело с экономическими репрессиями по политическим признакам - других способов сохранить власть у правящей партии не осталось. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция БЮТ – «Батькивщина»), глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в интервью «ЛигаБизнесИнформ».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отрицает наличие у нее каких-либо коммерческих интересов. «Что касается моей бизнес-империи, то ее уже нет. Пять лет назад, уходя в политику, я приняла довольно сложное для себя решение отойти от бизнеса. Сложное, потому что была успешным предпринимателем, управляла огромным коллективом. Но я вовремя поняла, что невозможно совмещать политику и бизнес. Каждое из этих направлений требует полной самоотдачи, работы по 20 часов в сутки. Поэтому я перевернула эту страницу и посвятила себя политике», – рассказала депутат.

Тем не менее, по словам политика, власть пытается оказать на нее давление через членов семьи. «Моему мужу тоже пришлось уйти из украинского бизнеса после того, как маски-шоу прошли не только в его компаниях, но и на предприятиях, которые были контрагентами и имели хоть какие-то отношения с бизнес-структурами нашей семьи. Мы понимаем, что проводится политика, направленная на полное уничтожение оппозиции. Поэтому сегодня ни я, ни моя семья не имеем никакого бизнеса в Украине», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета отмечает, что власть любым способом пытается найти ее слабое место. «За последние полтора года в Луганске на всех предприятиях, где я когда-либо работала, с проверками побывали представители всех мыслимых и немыслимых контролирующих органов. Моих бывших коллег регулярно вызывают в правоохранительные органы и пытаются накопать на меня хоть какой-нибудь компромат. Потом бывшие сотрудники звонят мне и говорят: «Мы уже даже вспомнили, в какой одежде ты десять лет назад на работу приходила», – сообщила она в интервью.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, из-за этого давления многие ее друзья были вынуждены уехать из страны. «Они поняли: здесь не получится не только развивать бизнес, но даже чувствовать себя в безопасности. В Киеве есть хоть какая-то возможность поддержки со стороны депутатов. Мы оперативно выезжали в офис к афганцам, у Жени СУСЛОВА (народный депутат от БЮТ) тоже смогли организовать поддержку депутатов, быстро связались с КАРДАКОВЫМ (собственник IT-компании «Инком», в офисе которой налоговая милиция недавно провела обыски, – УНИАН) и предложили помощь. А когда подобное происходит где-нибудь в Луганске, на окраине страны, у людей нет возможности оперативно придать огласке случившееся и получить хоть какую-то защиту. Мы имеем дело с экономическими репрессиями по политическим признакам – других способов сохранить власть у правящей партии не осталось», – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.