В морге Януковичу не понравилось: говорит, нет условий

Премьер-министр Украины Виктор Янукович в ходе своей рабочей поездки в Енакиево (Донецкая область) посетил местный морг.

Как сообщает корреспондент "Острова" из Енакиево, об этом глава правительства сказал в ходе совещания по вопросам состояния и перспектив социально-экономического развития города. "Люди не могут похоронить нормально, нет условий в морге", – сказал Виктор Янукович.

Он отметил, что при той интенсивности труда, которая существует в Енакиево, есть проблемы и в здравоохранении. "Я не зря послал вас в больницу! Это центральная больница, а что творится на окраинах?… Посмотрите на дороги: побелили бордюры и все", – обратился Премьер-министр к сопровождающим его чиновникам.

Глава правительства дал указание ускорить поставку оборудования в городской морг Енакиево.