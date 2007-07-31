Янукович собирается поговорить с Ющенко ”по делу”

13:29, 31 июля 2007
Политика
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Премьер подтвердил приглашение

Виктор ЯнуковичПремьер-министр Виктор Янукович подтвердил информацию о том, что Президент Украины Виктор Ющенко приглашен для участия в заседании правительства. Об этом он сообщил сегодня во время посещения Енакиевского металлургического завода. "Приглашение направлено, мы будем говорить по делу", - сказал он.

Напомним, ранее министр Кабмина Анатолий Толстоухов сообщал о том, что Президент приглашен на заседание Кабмина.

РБК-Украина

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