Янукович собирается поговорить с Ющенко ”по делу”

Премьер-министр Виктор Янукович подтвердил информацию о том, что Президент Украины Виктор Ющенко приглашен для участия в заседании правительства. Об этом он сообщил сегодня во время посещения Енакиевского металлургического завода. "Приглашение направлено, мы будем говорить по делу", - сказал он.

Напомним, ранее министр Кабмина Анатолий Толстоухов сообщал о том, что Президент приглашен на заседание Кабмина.

РБК-Украина