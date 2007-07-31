Цушко уже несколько раз наведывался в МВД

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО, который сейчас находится в отпуске, несколько раз приходил в министерство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, отвечая на вопрос журналистов, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Виктор СУСЛОВ.

«Здоровье министра лучше, он находится в отпуске, в министерстве его нет, хотя за время отпуска он несколько раз появлялся в министерстве», - сказал В.СУСЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”. 31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО на реанимационном самолете был доставлен в немецкую клинику.

21 июля В.ЦУШКО вернулся в Украину.

25 июля министр внутренних дел перед заседанием Кабмина сообщил журналистам, что в отпуск планирует уйти “на две недели с завтрашнего дня” (26 июля – УНИАН). “В министерстве порядок”, - сказал В.ЦУШКО.