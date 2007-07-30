Распоряжение Мороза: перенести сессию на 7-10 августа

Внеочередная сессия Верховной Рады Украины пятого созыва перенесена на 7-10 августа 2007 года.

Об этом идет речь в распоряжении председателя ВР Украины пятого созыва Александра МОРОЗА №1038 от 30 июля 2007р. о внесении изменения в его же распоряжение от 27 июля 2007 года №1036 «О созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва», сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

В документе, в частности, отмечается, что сессия переносится “с целью обеспечения своевременного информирования народных депутатов Украины о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва”.

Руководителю аппарата Верховной Рады Украины Владимиру ЗАЙЧУКУ поручено “обеспечить опубликование в газете «Голос Украины» текста этого распоряжения и распоряжения председателя Верховной Рады Украины от 27 июля 2007 года №1036 «О созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва», а также соответствующее информирование народных депутатов Украины”.

Как сообщал УНИАН, 27 июля А.МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов выдал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.

Сегодня, 30 июля, состоялись консультации лидеров фракций коалиции по поводу завтрашней внеочередной сессии ВР, после которых заместитель руководителя фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ заявил, что фракция Партии регионов завтра не будет принимать участие во внеочередной сессии, и она не состоится.

В свою очередь, представители КПУ выразили готовность принять участие во внеочередной сессии ВР.

Позже сегодня стало известно, что руководители фракций признали целесообразным перенести заседание внеочередной сессии Верховной Рады Украины V созыва на следующую неделю.