Партия регионов назначила главу избирательного штаба

Руководителем центрального избирательного штаба Партии регионов назначен народный депутат V созыва Борис КОЛЕСНИКОВ.

Об этом сообщается на сайте Партии регионов со ссылкой на народного депутата, заместителя главы парламентской фракции Партии регионов Василия ХАРУ.

По словам В.ХАРЫ, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании президиума Политсовета ПР, которое проходило под председательством лидера Партии регионов, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

В.ХАРА отметил, что в ходе заседания были назначены руководители региональных штабов, рассматривались «программные вопросы» и обсуждалась подготовка к проведению X съезда партии, который пройдет 4 августа.