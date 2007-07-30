Чего хотят Мороз, Янукович и Ющенко? - комментарии политологов

Политические эксперты комментируют отказ Партии регионов принимать участие во внеочередной сессии Верховной Рады Украины V созыва.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты эксперт-опроса, проведенные Центром исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что Партия регионов не будет принимать участия во внеочередной сессии ВР, запланированной на 31 июля. В связи с этим Центр обратился к экспертам с вопросом «Почему Партия регионов отказывается принимать участие во внеочередной сессии ВР?».

Директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что “регионалы” не хотят делить ответственность “за авантюры отдельных политиков, которые раньше выступали союзниками Партии регионов, а теперь играют свою собственную игру”. По его словам, “когда политические “карлики” начинают вынуждать политических “гигантов” вести политические игры, граничащие с авантюризмом, тогда возникает обратной сопротивление”.

Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ убежден, что Партия регионов не будет принимать участия во внеочередной сессии ВР, поскольку ее руководители не хотят срывать договоренности с Президентом об участии партии в выборах. “Регионалы” уже однажды дали слово ЮЩЕНКО, что они идут на выборы 30 сентября. Чтобы не испортить имидж «людей слова», который они старательно лелеют, они должны проигнорировать последнюю выходку МОРОЗА”, - отметил О.ДОНИЙ.

В то же время он не исключил, что “регионалы” попробуют использовать ситуацию для “очередного давления на Президента для выторга себе гарантий в поствыборный период. Ведь не секрет, что существуют разные информации относительно вариантов развития событий после выборов, и далеко не все из этих сценариев могут понравиться лидерам Партии регионов, и в частности Виктору ЯНУКОВИЧУ”.

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что А.МОРОЗ, созывая внеочередную сессию ВР, хочет сорвать избирательный процесс. “Такой вот ответ ЮЩЕНКО: на внеочередные выборы он отвечает внеочередной сессией. А также это контригра на поле конституционного процесса: на конституционные предложения ЮЩЕНКО и оппозиции он пробует ответить своими конституционными инициативами”, - заметил эксперт.

Он также не исключил, что А.МОРОЗ хочет сыграть на противоречиях между разными группировками внутри Партии регионов. По словам В.ФЕСЕНКО, часть руководства партии уже взяла курс на выборы, и избирательная кампания Партии регионов уже началась. “Но возможно, что часть руководства имеет некоторые сомнения, опасение относительно негативных последствий этих выборов. Именно на эти сомнения и рассчитывает МОРОЗ”, - считает политолог.

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО также считает, что Партия регионов не будет принимать участия во внеочередной сессии парламента, поскольку не хочет нарушать договоренностей с Президентом.

Кроме того, по мнению эксперта, А.МОРОЗУ очень важно показать, что “Партия регионов больше сотрудничает с ЮЩЕНКО, чем с МОРОЗОМ, и тем самым нанести определенную ценностную потерю знаменитой чести и достоинству Партии регионов, которая держит свое слово, и показать, что Партия регионов развалила коалицию, а не МОРОЗ”.

В то же время В.НЕБОЖЕНКО отметил, что в случае формирования в ВР кворума благодаря наличию нескольких десятков депутатов Партии регионов, “это будет свидетельствовать не столько о двойной игре Партии регионов, сколько о конфликтах между разными секторами внутри партии”.

Директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир МАЛИНКОВИЧ считает, что отказ Партии регионов принимать участие во внеочередной сессии ВР свидетельствует о том, что ПР пытается дистанционироваться от А.МОРОЗА. По мнению эксперта, “если Партия регионов завтра действительно не придет на заседание парламента, то это будет означать фактический конец коалиции”.

В свою очередь, президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО считает, что Партия регионов не отказывается принимать участие во внеочередной сессии парламента, а просто считает это нецелесообразным, поскольку ВР уже юридически не существует.

“Для СПУ это не только политическая провокация, но и информационный повод для того, чтобы пропиариться. Сегодня уже стартовала официальная избирательная кампания, а МОРОЗ уже имеет возможность неделя присутствовать в информационном пространстве бесплатно и показать какими защитниками трудового народа являются СПУ и КПУ”, - убежден эксперт.