Эсдеки и кинаховцы пойдут в приживалы к ПР?

Вице-премьер-министр Украины, член политсовета Партии регионов Владимир РЫБАК не исключает возможности включения в избирательный список Партии регионов представителей Социал-демократической партии Украины (объединенной) и Партии промышленников и предпринимателей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.РЫБАК сказал в интервью журналистам.

На вопрос, будут ли представители этих партий включены в список Партии регионов, он отметил, «такого варианта исключать нельзя».

В.РЫБАК также отметил, что большинство депутатов, которые сегодня были в парламенте по списку партии, будут включены в новый список.

На вопрос, насколько будет обновлена первая пятерка, В.РЫБАК отметил, что «жизнь не стоит на месте, все время все меняется».

В то же время он отказался назвать конкретные фамилии представителей других политических сил, которые могут войти в список Партии регионов.

Он напомнил, что в субботу будет съезд партии, на котором будет утверждаться этот список, и тогда уже окончательно будут объявлены фамилии этих людей.