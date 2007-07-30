Эсдеки и кинаховцы пойдут в приживалы к ПР?
Потому что "жизнь не стоит на месте"...
|Владимир РЫБАК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.РЫБАК сказал в интервью журналистам.
На вопрос, будут ли представители этих партий включены в список Партии регионов, он отметил, «такого варианта исключать нельзя».
В.РЫБАК также отметил, что большинство депутатов, которые сегодня были в парламенте по списку партии, будут включены в новый список.
На вопрос, насколько будет обновлена первая пятерка, В.РЫБАК отметил, что «жизнь не стоит на месте, все время все меняется».
В то же время он отказался назвать конкретные фамилии представителей других политических сил, которые могут войти в список Партии регионов.
Он напомнил, что в субботу будет съезд партии, на котором будет утверждаться этот список, и тогда уже окончательно будут объявлены фамилии этих людей.