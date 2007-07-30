Регионалы сорвали планы Мороза

Фракция Партии регионов завтра не будет принимать участие во внеочередной сессии, и она не состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам заместитель руководителя фракции партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ:

По его словам, сегодня на президиуме политсовета Партии регионов принято решение «о нецелесообразности проводить завтра заседание Верховной Рады и его не будет».

В то же время М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что в случае необходимости принятия решений и рассмотрении на сессии Верховной Рады жизненно необходимых для страны вопросов – внеочередное заседание сессии может быть проведено в другое время.

По его словам, в такой ситуации фракция Партии регионов может принять участие во внеочередной сессии.

М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что на президиуме политсовета Партии регионов подчеркивалось, что «никаких принципиальных разногласий с нашими политическими партнерами – КПУ и СПУ – на сегодняшний день нет и, надеюсь, не будет».

На несколько раз уточняющие вопросы, согласовано ли такое решение с председателем ВР Александром МОРОЗОМ, М.ЧЕЧЕТОВ прямо не ответил, но заявил, что завтра заседание внеочередной сессии не будет, и снова повторил свой тезис о том, что нет никаких принципиальных разногласий с СПУ и КПУ.