Только не смейтесь: кто-то рассчитывает взять больше 5%

Представитель Соцпартии Станислав НИКОЛАЕНКО считает, что СПУ преодолеет 5-процентный барьер на выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

Как говорится в сообщении: «Общаясь с местными жителями Крыма, Херсонской области во время отпуска, С.НИКОЛАЕНКО пришел к выводу, что СПУ способна набрать более 5% голосов, в случае проведения внеочередных выборов».

«Граждане воспринимают и поддерживают социалистические идеи в реформировании образования, системы внутренних дел, в политике», - отмечает пресс-служба Соцпартии и добавляет: «Избиратели требуют от руководства партии более решительных действий и жесткой позиции в сложившейся политической ситуации».