Только не смейтесь: кто-то рассчитывает взять больше 5%
13:21, 30 июля 2007Политика
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Если решится на решительные действия
|Станислав НИКОЛАЕНКО
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.
Как говорится в сообщении: «Общаясь с местными жителями Крыма, Херсонской области во время отпуска, С.НИКОЛАЕНКО пришел к выводу, что СПУ способна набрать более 5% голосов, в случае проведения внеочередных выборов».
«Граждане воспринимают и поддерживают социалистические идеи в реформировании образования, системы внутренних дел, в политике», - отмечает пресс-служба Соцпартии и добавляет: «Избиратели требуют от руководства партии более решительных действий и жесткой позиции в сложившейся политической ситуации».
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