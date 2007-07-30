Коммунисты помогут Морозу реанимировать Верховную Раду

Фракция Коммунистической партии Украины намерена обязательно присутствовать на внеочередной сессии Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба КПУ, об этом в интервью журналистам заявил народный депутат 5-го созыва от фракции КПУ Леонид ГРАЧ.

“Конечно, мы пойдем на внеочередную сессию парламента. Именно она поможет определить, какие из политических сил действительно выполняют данные обещания и следуют требованиям украинского законодательства”, - сказал Л.ГРАЧ.

“Завтра, как на лакмусовой бумажке, проявится, кто выступает против парламентаризма в Украине. Кто не придет на заседание ВР, тот против парламента. А кто не с нами, тот против нас”, - подчеркнул он.