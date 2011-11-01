В Британии призывают Киев освободить Тимошенко

Великобритания призывает освободить экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и других политзаключенных в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Джереми БРАУН во время дебатов относительно отношений Великобритании с Украиной в Палате общин.

«Для того, чтобы мы вместе с нашими партнерами по ЕС и в дальнейшем поддерживали европейские стремления Украины, мы призываем освободить Юлию ТИМОШЕНКО и других задержанных по политическими мотивами и предоставить им полноценное право принимать участие в политической жизни, включая следующие парламентские выборы», - отметил Дж.БРАУН.

«Украина должна довести не только словами, но и действиями свое желание присоединиться к европейскому клубу, доказать свою преданность европейским ценностям», - сказал он.

Дж.БРАУН также обратил внимание на свертывание демократии в Украине на протяжении последних 18 месяцев, включая уничтожение свободы прессы и независимых судов, исчезновение деления между тремя ветвями власти в Украине (исполнительной, законодательной и судебной), политически мотивированные дела против Ю.ТИМОШЕНКО и членов ее прежнего правительства и отметил, что Великобритания поддерживает европейскую интеграцию Украины, «но демократические ценности не являются предметом для обсуждения».

По его словам, такую позицию Великобритании разделяют ее партнеры по Европейскому Союзу и международные эксперты. Заместитель министра отметил, что Датский Хельсинский Комитет по правам человека, который наблюдал не только за судебным разбирательством дела Ю.ТИМОШЕНКО, но и за другими судебными делами, отметил нарушение основополагающих правовых принципов, что противоречит европейским ценностям.

Дж.БРАУН отметил, что Великобритания и другие члены ЕС неоднократно выражали свою обеспокоенность правительству Украины, но, к сожалению, они так и не были услышаны.

В свою очередь член Палаты общин Хелен ГУДМАН, которая инициировала эти дебаты, подчеркнула, что судебное дело против Ю.ТИМОШЕНКО и приговор являются неприемлемым для ЕС.

«Сейчас Украина переживает трудные времена. Заключение и приговор Юлии ТИМОШЕНКО вернули Украину на много лет назад», - сказала она.

«Во время Помаранчевой революции народ Украины продемонстрировал свое желание видеть Украину демократической. Мы должны показать этим людям в это трудное для них время, что мы действительно обеспокоены происходящем в их стране», - подчеркнула Х.ГУДМАН.

Она также добавила, что за рубежом и внутри Украины преследования и приговор Ю.ТИМОШЕНКО рассматривают лишь как «попытка действующей украинской власти свести политические счеты и устранить ее с политической арены».