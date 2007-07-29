Симоненко увидел в офисе Ющенко контрабандистов

Компартия обвиняет секретариат президента в потворстве контрабанде на западных границах Украины.

Как сообщает пресс-служба КПУ, об этом заявил лидер партии Петр Симоненко.

Он подчеркнул, что именно Банковая, а также политические соратники и попутчики президента, контролируют западные таможенные "коридоры".

"Именно через них на территорию Украины нелегально попадает больше трети всего продовольственного импорта и импорта товаров широкого потребления, а государственные деньги оседают в "оранжевых" карманах", - утверждает Симоненко.

"Мы положим этому конец. Организаторы и причастные к контрабанде должностные лица, в том числе и назначенные лично Ющенко главы администраций пограничных районов и областей, должны нести ответственность перед людьми, которых бесстыдно обкрадывают", - подчеркнул лидер коммунистов.

Украинская правда