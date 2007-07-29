НУ-НС запретит всем партиям создавать коалицию с Регионами

Соглашение о создании блока «Наша Украина - Народная самооборона» будет запрещать всем 10-м партиям, входящим в блок, создавать после досрочных выборов коалицию с Партией регионов. Об этом сегодня в Хмельницком заявил один из лидеров блока Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, тем самым все разговоры о возможности создания широкой коалиции «для нас исключены».

В.КИРИЛЕНКО также отметил, что демократические силы вынесли хороший урок с предыдущих событий и больше не допустят повторения подобных ошибок.

Кроме того, он заверил, что во время избирательной кампании «Наша Украина - Народная самооборона» не будет проводить недобросовестной конкуренции с БЮТ. «Недобросовестной конкуренции не будет, поскольку мы этого не допустим», - сказал В.КИРИЛЕНКО.