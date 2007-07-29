Луценко знает, как остудить горячие головы провокаторов

Все экс-начальники областных управлений Министерства внутренних дел Украины, которых освободило от должностей нынешнее руководство МВД, заявили о своем желании работать в штабах блока “Наша Украина – Народная самооборона” с целью не допустить фальсификаций и провокаций на будущих парламентских выборах. Об этом заявил сегодня лидер блока Юрий ЛУЦЕНКО на пресс-конференции в Ивано-Франковске, сообщает пресс-служба блока.

“Я думаю, это остудит горячие головы провокаторов”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, “опыт этих профессионалов будет способствовать стабильной и эффективной работе в штабах”. Относительно возможных действий “провокаторов” он отметил: “Мы будем знать о всех их планах намного раньше, чем они приступят к реализации”.

Ю.ЛУЦЕНКО убежден, что за то время, пока он возглавлял МВД, милиция, в том числе, отмеченные начальники облуправлений, “должным образом оценили двойное увеличение зарплаты и отмену команд “фас” и “стоп” против какого-либо преступника, под каким бы флагом или должностью он не прятался”.

Как сообщал УНИАН, лидер “НУ – НС” пребывает на Ивано-Франковщине в рамках всеукраинского тура в поддержку блока.