Порошенко: блок НУ-НС не будет иметь руководящего органа

Депутат Верховной Рады V созыва Петр ПОРОШЕНКО отмечает, что "Наша Украина" сделала выводы после предательства Партии промышленников и предпринимателей под руководством Анатолия КИНАХА и в новом составе парламента блок не будет иметь руководящего органа - совета блока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ПОРОШЕНКО сообщил на пресс-конференции в Виннице.

"Выводы, которые мы сделали из поступков КИНАХА - в нашем блоке после выборов не будет совета блока", - сказал он.

П.ПОРОШЕНКО добавил, что все политические партии, входящие в блок "Наша Украина - Народная самооборона", взяли на себя обязательство, и за очень короткий срок должны объединиться в новую партию. "Этот процесс будет завершен до конца этого года", - уточнил он.

По мнению П.ПОРОШЕНКО, объединение 10 партий и движений демократического направления в единый избирательный блок является "реализацией пожелания Президента об объединении усилий всех демократических сил". "Мы решили создать блок для того, чтобы ни один голос, который будет отдан за демократическую коалицию, не остался вне поля зрения", - сказал он.

П.ПОРОШЕНКО также считает маловероятным демарш со стороны некоторых партии, вошедших в блок. "В подтверждение этого - посмотрите, что сейчас происходит с МОРОЗОМ. СПУ, которая в начале 2006 года имела поддержку 5% избирателей, после печальноизвестных событий 2006 года потеряла доверие избирателей и всякую возможность попасть в новый состав Верховной Рады. Я думаю, что это будет хорошим уроком для большинства политических сил", - сказал он.