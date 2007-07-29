Луценко поставил процентную планку

Юрий ЛУЦЕНКО считает, что блок «Наша Украина – Народная самооборона» наберет на выборах 20-25% голосов избирателей избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в Ивано-Франковске на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

«Процентов в парламенте планируем взять столько, чтобы еще несколько партий туда попали», - сказал лидер блока, отметив при этом, что политическая конкуренция «это признак европейской культуры».

В продолжении темы Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «мы ставим перед собой процентную планку взять 20-25% на этих выборах».