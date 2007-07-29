Кириленко: это анекдот уже какой-то

Один из лидеров блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО считает незаконным намерение открыть 31 июля внеочередную сессию Верховной Рады 5-го созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил сегодня в Хмельницкой области.

«Это анекдот уже какой-то», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, сегодня в ВР нет 300 народных депутатов. В.КИРИЛЕНКО напомнил, что на прошлой сессии парламента председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ зачитал 167 заявлений депутатов от фракций БЮТ и «Наша Украина» о прекращении полномочий. «И он сделал этот процесс необратимым», - сказал В.КИРИЛЕНКО. Таким образом, по его словам, внеочередная сессия парламента 31 июля будет ни чем иным как «собранием депутатов под куполом».

При этом В.КИРИЛЕНКО напомнил, что это собрание будет проходить за государственные средства. Он призвал А.МОРОЗА и Адама МАРТЫНЮКА в связи с этим подумать об уголовной ответственности в связи с незаконным использованием государственных средств. «Если они хотят, то пусть в своих офисах на Печерске такие собрания проводят», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 28 июля пресс-служба Верховной Рады Украины сообщила, что 27 июля председатель Верховной Рады Украины пятого созыва А.МОРОЗ по требованию 179 народных депутатов издал распоряжение о созыве 31 июля внеочередной сессии Верховной Рады Украины пятого созыва.