Кириленко: Кабмин обязан реализовать Острожские инициативы Президента

Председатель политсовета блока "Наша Украина - Народная самооборона" Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что правительство обязано реализовать Острожские инициативы Президента. Об этом он заявил сегодня в Черкассах во время встречи с медицинскими работниками областной больницы города, напомнив, что в основу этих инициатив Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО положено повышение социальных стандартов жизни.

“ЮЩЕНКО дал ориентир реализовать их, независимо от того, каким будет правительство. В настоящее время мы не знаем, кто будет премьером, кто министрами, каким будет формат коалиции, хотя надеемся, что демократические силы будут иметь большинство в парламенте следующего созыва”, - отметил В.КИРИЛЕНКО. “Однако, независимо от цвета, правительство будет обязано реализовать Острожские инициативы Президента”, - отметил он.

Кроме того, В.КИРИЛЕНКО, что блок “Наша Украина – Народная самооборона” начал поход против коррупции, которая "расцвела буйным цветом в Верховной Раде прошлого созыва". “Наш Блок выступил с инициативой отменить депутатскую неприкосновенность и призвал сделать то же все другие политические силы. Однако коалицианты молчат, и ссылаются на мотивы, высосанные из пальца”, - отметил он.

В.КИРИЛЕНКО выразил уверенность, что нужно приложить все усилия, чтобы неприкосновенности не было в следующем парламенте. По его словам, она должна быть отменена если не в ВР, то на всеукраинском референдуме об изменениях в Конституцию. “Украине нужен референдум и новая Конституция”, - подчеркнул председатель Политсовета Блока.