Бывший одесский губернатор станет номером 2 в списке Литвина

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ станет вторым номером в избирательном списке Народной партии (НП). Об этом лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН сообщил сегодня на пресс-конференции в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЛИТВИНА, С.ГРИНЕВЕЦКИЙ, «хотя и находился на левом фланге, всегда был моей правой рукой».

Справка УНИАН. 50-летний С.ГРИНЕВЕЦКИЙ с 1998 по 2005 годы возглавлял Одесскую ОГА. На выборах 2006 года возглавил список кандидатов в депутаты облсовета от НП и сейчас возглавляет фракцию "Народная инициатива".