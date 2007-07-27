СДПУ(о) поддержит на выборах Партию регионов

СДПУ(о) решила не принимать участия в досрочных парламентских выборах и призывает своих сторонников поддержать Партию регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил один из лидеров партии, министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ по результатам проведения съезда партии.

«Принято решение, что СДПУ(о) не идет самостоятельно на выборы», - сказал он.

М.ПАПИЕВ уточнил, что партия не будет принимать участия в выборах ни самостоятельно, ни в блоке с другими партиями.

Он сказал, что на съезде было принято обращение к членам и сторонникам СДПУ(о) поддержать в случае проведения парламентских выборов Партию регионов.

На вопрос, является ли возможным участие в выборах отдельных членов СДПУ(о) в составе списков других партий, М.ПАПИЕВ ответил, что согласно законодательству, участие членов любой партии в списке другой партии невозможно.

В то же время, по его словам, «мы живем в демократической стране, и поэтому можно допустить, что кто-то из членов партии при условии выхода из СДПУ(о) захочет принять участие в выборах по спискам других партий и блоков».