Блок Тимошенко потребует ограничить неприкосновенность судей и Ющенко

Блок Юлии Тимошенко требует отмены неприкосновенности или ее ограничения на всех уровнях – от районного судьи – до народного депутата и Президента Украины.

Как сообщает ИА «За Киев», об этом заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО заявил на пресс-конференции в Ужгороде.

Он напомнил, что кроме 450 депутатов Верховной Рады, неприкосновенностью в Украине пользуются, например, 1000 судей и Президент Украины. По его словам, «задержать судью-коррупционера, как и нардепа, можно только по разрешению Верховной Рады».

«Представляете, какая свобода действий для судей в то время, когда в Украине уже давно нет нелегитимной Верховной Рады и еще нескоро она, кстати, появится?», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что, по мнению Президента, неприкосновенность является основой коррупции. Из этого вице-спикер Верховной Рады V созыва Н.ТОМЕНКО делает вывод, что неприкосновенность всех - и Президента, и судей, а не только народных депутатов, является основой коррупции.

В то же время, обратил внимание Н.ТОМЕНКО, сегодня говорят только о неприкосновенности депутатов, которые уже давно в глазах народа являются нелегитимными.