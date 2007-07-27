Луценко не видит Януковича в премьерском кресле

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО уверен, что возвращение Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины уже не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня в Ривном на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «ни ЮЩЕНКО, ни демократический мегаблок не сомневаются в том, что в следующем парламенте будет демократическое проукраинское большинство, которое выдвинет демократического проукраинского премьер-министра». «А поэтому, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО, - никаких оснований сегодня анализировать вероятность возвращения господина ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра у меня лично, и насколько я понимаю, у господина Президента нет».