Луценко даст пресс-конференцию в Ивано-Франковске

29 июля лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий Луценко посетит Ивано-Франковскую область. В 11.00 в пресс-клубе «Медиа пространство Прикарпатья» состоится пресс-конференция для местных СМИ (Ивано-Франковск, ул. Шашкевича, 3). В 16.00 Луценко примет участие в митинге в г. Долина (майдан Незалежнсоти, 1). В 18.00 пройдет митинг у М.Калуш (площадь Героев), и в 20.00 – пройдет митинг на Вечевом майдане г. Коломыя. Телефон: 529-31-31.