Кириленко хочет сорвать планы Мороза

Председатель Политсовета блока “Наша Украина” – “Народная Самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО обратился в суд относительно запрета председателю Верховной Рады 5-го созыва Александру МОРОЗУ и его первому заместителю Адаму МАРТЫНЮКУ открывать пленарные заседания ВР. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Черкассах.

Как сообщает Официальный сайт объединенных демократических сил, по словам В.КИРИЛЕНКО, он обратился в суд “как председатель партии “Наша Украина” относительно необходимости судебного решения о запрещении МОРОЗУ и МАРТЫНЮКУ открывать пленарные заседания ВР Украины”.

“Мороз может начинать проводить в парламенте что угодно и называть это как угодно, однако с юридической точки зрения с 5 июня нынешнего года это не могут быть пленарные заседания ВР”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, “это могут быть только собрания народных депутатов, которые нецелевым способом используют бюджетные средства, ведь МОРОЗ обеспечивает трансляцию заседания ВР, работу аппарата ВР”. Все это должно расследовать ГПУ - на основании чего председатель ВР созывает заседания антиконституционным способом и называет это пленарным заседаниям ВР?”, - отметил В.КИРИЛЕНКО.

“Они могут открывать заседания пленумов своих партий, однако ВР прекратила свои полномочия, и не может принимать решения от имени всего украинского народа”, - добавил председатель партии “Наша Украина”.