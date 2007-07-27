Соратник Тимошенко попал в реанимацию с ножевыми ранениями

В Симферополе совершено нападение на заместителя начальника крымского штаба Блока Юлии Тимошенко по организационной работе Александра ЮРЬЕВА. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил лидер крымского БЮТ, народный депутат Украины V созыва Андрей СЕНЧЕНКО.

По его словам, «разбойное нападение» на крымского бютовца было совершено в светлое время суток (около 20 часов вечера на пороге собственной квартиры А.ЮРЬЕВА). Ему было нанесено три ножевых ранения.

«Было нанесено ножевое ранение справа сзади», - рассказал А.СЕНЧЕНКО, добавив, что, когда А.ЮРЬЕВ стал отбиваться, то получил еще два ножевых ранения в руки.

Лидер крымского БЮТа заявил, что ранения, нанесенные А.ЮРЬЕВУ, «непростые». «Задели печень, кишечник и так далее. Вчера его закончили оперировать в два часа ночи, операция длилась несколько часов», - сообщил А.СЕНЧЕНКО.

На вопрос, как он расценивает нападение на своего соратника, лидер крымского БЮТа рассказал, что за два дня до этого А.ЮРЬЕВА приглашали «представители «регионалов» на, как они выражаются, «стрелку». Суть беседы, по словам А.СЕНЧЕНКО, сводилась к тому, что не стоило бы А.ЮРЬЕВУ работать в крымском штабе БЮТ, а лучше бы подыскать другую работу.

В комментарии корреспонденту УНИАН начальник ЦОС крымской милиции Александр ДОМБРОВСКИЙ сообщил, что пока только начато расследование, причем имеется мало данных. «Плохо то, что сообщили не сразу о произошедшем», - сказал начальник ЦОС крымского Главка МВД. По его данным, информация поступила в милицию от «скорой помощи» через два часа после случившегося.

А.ДОМБРОВСКИЙ также отметил, что «есть основания предполагать, что он (пострадавший – УНИАН) больше должен располагать информацией» о том, кто на него напал. «Характер происшествия говорит, что нападение не было неожиданным», - отметил начальник ЦОС крымского Главка МВД. «Они (тот, кто нанес нападение, и пострадавший – УНИАН) вместе стояли, курили, беседовали», - отметил А.ДОМБРОВСКИЙ.

Он также сообщил, что пострадавшему было нанесено два ножевых ранения в руку и одно в «область живота».