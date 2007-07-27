У Томенко создалось впечатление, что начались выборы Президента

Размещение внешней социальной рекламы с изображением главы государства наталкивает на мысль, что в Украине начались досрочные выборы не в ВР, а Президента.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в Ужгороде заявил заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО, комментируя массовое появление в Украине внешней рекламы с изображением Президента и его социальными инициативами.

“Когда я в Закарпатье увидел такую внешнюю рекламу, то у меня создалось впечатление, что начались досрочные президентские выборы”, - сказал он.

По словам Н.ТОМЕНКО, очевидно дискуссия относительно социальности рекламы при участии главы государства, размещенная на телеэкранах, не принесла желаемого результата. Он напомнил, что по закону о рекламе, социальной не может считаться реклама при участии государственных чиновников. Кроме того, отметил Н.ТОМЕНКО, возникает вопрос кто финансирует размещение этой рекламы – государственный бюджет или политическая сила, которую представляет Виктор ЮЩЕНКО. Он отметил, что по информации, имеющейся в БЮТ, в Закарпатье эта реклама была размещена согласно соответствующему письму Секретариата Президента.

По словам Н.ТОМЕНКО, согласно законодательству, во время избирательной кампании все политические силы должны иметь одинаковые условия для проведения предвыборной агитации. При этом, отметил, он, появление такой внешней рекламы наталкивает на мысль, что политическая сила, которую презентует Президент, намерена активно воспользоваться административным ресурсом.