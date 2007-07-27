Медведчук пояснил, почему он уходит

Виктор МЕДВЕДЧУК пояснил свою позицию относительно ухода с поста председателя СДПУ(о).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СДПУ(о), в сегодняшнем заявлении В.МЕДВЕДЧУКА, в частности, говорится: «О своем уходе с поста председателя СДПУ(о) в случае поражения партии на выборах, как вы помните, я заявил еще в 2005-м. По итогам выборов 2006 года я подтвердил это свое решение, в том числе написав заявление о своей отставке. Я и сейчас глубоко убежден, что лидер партии, потерпевшей поражение на парламентских выборах, обязан уступить дорогу другим. В демократическом обществе, как вы знаете, это является нормальной практикой».

По словам В.МЕДВЕДЧУКА, его решение уйти с поста главы СДПУ(о) имеет и вполне объективные причины. «Поражение партии на выборах, после того, как мы на протяжении восьми лет были парламентской партией, свидетельствует о серьезном внутрипартийном кризисе, ответственность за который я как председатель партии целиком отношу на свой счет. Вместе с тем я убежден, что в партии есть перспективные, молодые и здоровые силы, способные трансформировать ее, создать новую боеспособную команду и не только вернуть утраченные позиции, но и достигнуть новых политических вершин. Я верю, что идеи демократического социализма еще будут востребованы в Украине. Я был и остаюсь убежденным социал-демократом и, безусловно, еще смогу быть полезным партии, которой посвятил столько лет своей жизни», - отмечает В.МЕДВЕДЧУК.

Он отметил, что «в ситуации, когда в стране процветает правовой нигилизм со стороны тех, кто обязан стоять на страже Конституции и законности, когда реально существует угроза демократии, а общество неуклонно толкают в сторону диктатуры», не собирается «быть в стороне от политических процессов в Украине».

В.МЕДВЕДЧУК уверен, что «в этот сложный для Украины час» его знания, профессиональный и политический опыт, вера в верховенство права и в принципы демократии еще послужат на благо страны.

Сегодня в Киеве проходит XXI съезд СДПУ(О), который должен рассмотреть заявление В.МЕДВЕДЧУКА о его отставке с должности председателя партии.