ГПУ говорит, что Верховный суд в деле ЕЭСУ точек не ставил

В Генеральной прокуратуре называют «искаженной информацией» утверждения отдельных политиков о том, что «точку в деле ЕЭСУ уже поставил Верховный суд».

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении отдела связей со СМИ Генпрокуратуры по поводу постановлений Верховного суда Украины от 2005 года, которые касаются уголовных дел в отношении Юлии ТИМОШЕНКО как руководителя «Единых энергетических систем Украины».

Так, разъясняют в ГПУ, «согласно постановлениям Верховного суда Украины от 11.11.2005, предметом рассмотрения были лишь судебные решения об обжаловании постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и других».

В этих постановлениях, говорится в сообщении Генпрокуратуры, «суд не давал оценку основаниям закрытия Генеральной прокуратурой уголовных дел, не анализировал мотивы этих решений. То есть, судом не принималось решение по существу уголовных дел».

«Поскольку на момент рассмотрения ходатайств защитника В.ШВЕЦА уголовные дела Ю.ТИМОШЕНКО Генеральной прокуратурой Украины были закрыты, Верховным судом Украины в удовлетворении ходатайств защитника было отказано», - информируют в ГПУ.

«Следовательно, утверждение отдельных политиков о том, что «точку в деле ЕЭСУ уже поставил Верховный суд», полностью не соответствует действительности и является искаженной информацией», - заявили в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО сегодня заявил, что Генеральная прокуратура не имеет никаких юридических оснований для преследования лидера оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО и ее близких.

Он напомнил, что существует решение Верховного суда от 11 ноября 2005 года о закрытии дел против Ю.ТИМОШЕНКО и других лиц.

«Это постановление касается Ю.ТИМОШЕНКО, Александра ТИМОШЕНКО, Геннадия ТИМОШЕНКО, Лидии СОКОЛЬЧЕНКО, Евгения ШАГО и Антонины БОЛЮРЫ», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

«Верховный Суд признал все преследования этих лиц незаконными, и закрыл все возбужденные против них дела из-за отсутствия состава преступления», - отметил защитник.

«Таким образом, 11 ноября в этой истории должна стоять юридическая точка», - добавил он.

«Поэтому продолжать преследование ТИМОШЕНКО относительно дел ЕЭСУ нет никаких юридических оснований. Я уже не говорю о том, что сроки привлечения к ответственности уже давно истекли, в 2007 году. Никаких оснований продолжать это издевательство над человеком не существует», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины 20 октября отменила постановление о закрытии уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО по фактам хищения более 25 млн. грн. бюджетных средств и уклонения от уплаты более 20 млн. грн. налогов путем внедрения преступной финансовой схемы расчетов за природный газ корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и сокрытия доходов от деятельности ее оффшорной компании.

Одновременно Генпрокуратура обжалует в кассационном порядке «незаконные решения суда о закрытии других эпизодов преступной деятельности по данному уголовному делу».

В ГПУ считают, что постановление бывшего генпрокурора Святослава ПИСКУНА о закрытии этого дела, а также решения суда вынесены «без полного всестороннего расследования, то есть поспешно и немотивированно».